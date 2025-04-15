Oyun dünyasında devrim! Türk yazılımcıların geliştirdiği Blockchain tabanlı Wodo Gaming

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:10

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:36

Dijital oyun sektörü her geçen gün hızla gelişmeye devam ederken, blockchain teknolojisinin sağladığı yenilikler de bu alanda devrim yaratıyor.

Türk girişimciler Bekir Dağ ve Serhat Tanrıkut'un geliştirdiği blockchain tabanlı oyun altyapısı platformu Wodo Gaming oyuncular ve oyun geliştiricilere önemli avantajlar sunması ile dikkat çekiyor.

Türkiye'den küresel pazara açılan Wodo Gaming, blockchain entegrasyonu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı almasıyla oyun dünyasında güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem sunuyor.

WODO GAMING NEDİR?

Wodo Gaming, blockchain tabanlı oyun altyapısına sahip bir teknoloji platformu.

Wodo Gaming; Game Hub, Game Fleet ve Game Store gibi güçlü bileşenleri sayesinde kullanıcılar hem oyun oynayabiliyor hem de blockchain teknolojisinin sağladığı güvenli ve hızlı işlemlerden faydalanabiliyorlar.

Ayrıca, oyun stüdyoları ve geliştiricileri Wodo Gaming paltform'un altyapı desteğini kullanarak, hızlı bir şekilde oyunlar geliştirebiliyorlar.

Platform, blockchain teknolojisi sayesinde oyunculara anlık mikro işlemler, dijital varlık güvenliği ve NFT tabanlı oyun içi satın alma imkânları sağlıyor.

Wodo'nun hedeflerinden biri de kripto destekli oyun satışlarını başlatarak sektörde öncü bir konuma gelmek olarak açıklandı.