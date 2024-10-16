Oyuncular üzgün: Game Pass için uygun fiyatlı abonelik modeli kalktı!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:37

Güncelleme: 16.10.2024 - 17:37

Microsoft, Game Pass abonelik sisteminde yaptığı değişikliklerle tekrar gündeme geldi. Şirket, kısa bir süre önce oyunculara sunduğu 1 dolarlık deneme aboneliğini bir kez daha kaldırdı. Bu karar, önümüzdeki hafta çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 6'nın lansmanı öncesinde alındı ve birçok oyuncu bu fırsattan yararlanamamış oldu.

BÜYÜK OYUN ÇIKIŞLARI ÖNCESİ STRATEJİK HAMLE

Microsoft’un daha önce Starfield oyununun çıkışı öncesinde de benzer bir strateji izleyerek 1 dolarlık deneme teklifini geçici olarak durdurduğu biliniyor. Şirket, büyük oyunların Game Pass’e eklenmesinden önce bu tür değişikliklerle, abonelik sistemini daha kârlı hale getirmeyi hedefliyor. Özellikle Call of Duty gibi büyük yapımların Game Pass'e ilk günden eklenmesi, milyonlarca yeni abonenin platforma katılmasını sağlıyor.

MİCROSOFT’UN STRATEJİK KARARLARI

1 dolarlık deneme sürümünün devam etmesi durumunda, birçok oyuncu bu fırsatı kullanarak sadece oyunun tek kişilik modunu bitirip aboneliği sonlandırabilirdi. Microsoft'un bu hamlesi, büyük yapımların çıkışını daha kazançlı hale getirmek amacıyla yapılan bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor.

Bu tür değişiklikler oyuncuların abonelik tercihlerini etkileyebilir, ancak Microsoft’un Call of Duty gibi oyunlar için yaptığı büyük yatırımları göz önünde bulundurarak bu kararları aldığını belirtmek gerekiyor.