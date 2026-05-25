Özel seri iPhone nasıl görünecek?

Apple'ın yeni özel seri bir iPhone çıkarmaya hazırlandığı söyleniyor. Bu telefon; iPhone 19 Pro adının yanı sıra iPhone 20 ya da iPhone 20 Pro adlarıyla çıkabilir. Telefon, 2027 yılında tanıtılacak ve dört köşesinden kavisli bir yapıya sahip olacak.

Face ID gibi sensörlerin ekran altına taşınacağı ve yatay konumlandırılan iki kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Sızıntılara göre iPhone X benzeri bir tasarım tercih edilecek.

Telefonun şimdiye kadarki sızıntılarından şöyle bir konsept hazırlandı: