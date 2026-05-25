Yılın ilk döneminde en çok satılan telefon modelleri belli oldu

25.05.2026 05:32:00
Haber Merkezi
En çok satılan akıllı telefonlara yönelik yeni bir veri yayınlandı.
Counterpoint Research tarafından yeni açıklanan verilere göre 2026 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan telefon modelleri açıklandı. Buna göre ilk sıralarda iPhone 17 serisi yer alıyor. En çok iPhone 17 satılırken, ikinci sırada iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro üçüncü sırada yer alıyor.

Listede Samsung Galaxy A07 4G dördüncü sırada yer alıyor ve ardından iPhone 16 geliyor. 

Sırasıyla Galaxy A17 5G ve A17 4G, Galaxy A36 ve A56 modellerinin yanı sıra Xiaomi'nin Redmi A5 serisi de en çok satılan telefonlar arasında.

İlgili Konular: #telefon #apple #Samsung #akıllı telefon

