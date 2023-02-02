Paradox oyunlarına yüzde 330 zam!

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:54

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 15:54

Türkiye’de artan dolar kuru nedeniyle birçok oyun firması da arka arkaya zam yapmaya başladı.

CD Projekt RED, Microsoft gibi firmaların ardından Paradox Interactive şirket de oyunlarına zam yaptı. Firma geçtiğimiz ay oyunlarına zam yapacağını açıklamıştı.

Firma tarafından yapılan açıklamada “Uygulamada, fiyatlarımızın ne olması gerektiğine dair ölçütümüzün çok gerisinde kaldığımız iki özel para birimi var: Arjantin Pesosu ve Türk Lirası. Bu para birimlerinin her ikisi için de yerel fiyatlarımızı önemli ölçüde arttıracağız” denildi.

Bugün itibarıyla etiketlere yansıyan fiyatlara göre oyunlarda yüzde 330’luk bir artış gözlemlendi.

Paradox Interactive’in oyunları ne kadar oldu?

Hearts of Iron 4, 79 TL’den 340 TL’ye çıktı. Bütün DLC’leriyle birlikte ise 1.847 TL’den satışa sunuluyor.

Europa Universalis 4, 79 TL’den 340 TL’ye çıktı. Bütün DLC’leriyle birlikte ise 4.311,00 TL’den satışa sunuluyor.

Stellaris, 79 TL’den 340 TL’ye çıktı. Bütün DLC’leriyle birlikte ise 2.475,00 TL’den satışa sunuluyor.

Cities Skylines, 65 TL’den 280 TL’ye çıktı. Bütün DLC’leriyle birlikte ise 2.616,25 TL’den satışa sunuluyor.

Crusader Kings 141 TL’den 425 TL’ye çıktı.Bütün DLC’leriyle birlikte ise 640 TL’den satışa sunuluyor.