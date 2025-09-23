PC oyun pazarında 44,5 milyar dolarlık büyüme

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 20:06:00
Haber Merkezi
PC satışlarında büyük bir artış oldu. Microsoft'un Windows 11'in ile getirmiş olduğu donanım yükseltme zorunluluğu PC satışlarını etkiledi.

PC satışları özellikle pandemi dönemi ve sonrasındaki yıllarda yükseliş görmüştü ancak o dönemlerin geçmesiyle konsola yöneliş ve eski cihazları kullanmaya devam etme gibi pek çok sebep PC satışlarını etkilemişti. Son yayınlanan rapor ise PC satışlarının tekrar yükselişe geçtiğini gösteriyor. 

Jon Peddie Research tarafından yayınlanan yeni raporda PC oyun pazarının hızla büyüdüğünü ve 1 yıl içinde yüzde 35 büyüdü ve 44,5 milyar dolara ulaşmayı başardı. 

Bu büyümede Microsoft'un yeni Windows 11 donanım gereksinimlerinin de etkisi var. Şirket ilk kez kullanıcıları Windows 11 için donanım yükseltmesi önerdi. Böyle olunca kullanıcılar yalnızca ekran kartı ya da birkaç donanım değiştirmekle sorunu çözemeyeceği için PC'lerini yenilemeye gittiler. 

Donanım satışları 2024 yılında 33 milyar dolarken bu yıl 44,5 dolara kadar yükseldi.

