Türkiye'de YouTube izleme süresi ilk kez uydu yayınlarını geçti

22.09.2025 20:06:00
Haber Merkezi
Uzun bir süredir bazı ülkelerde dijital izlenmeler uydu yayınlarını geçmiş durumdaydı. Yeni yapılan açıklamaya göre Türkiye'de de ilk kez uydu yayınları geride kaldı.

Geleneksel televizyonculuk anlayışı uzun bir süredir değişim içinde. İnternetin yaygınlaşması ve dijital platformların sayısının her geçen gün artması farklı türlerdeki içerikleri izlemek isteyen kişiler için tercih sebebi oluyor. Hatta uluslararası tarafta geleneksel televizyon kanalları artık hiç izlenmiyor bile. Ancak durum Türkiye için öyle değildi. Vestel tarafından yapılan açıklamaya göre durum değişti. 

YouTube dünyanın en çok popüler içerik üretimi ve tüketimi olan platformlarından biri. Vestel'in IoT ekibi tarafından elde edilen verilere göre Türkiye'de televizyon izleme alışkanlıkları değişti. YouTube bu yılın temmuz ve ağustos aylarında ilk kez uydu yayınlarını geride bıraktı. 

Buna göre süre anlamında toplam izlenmelere bakıldığında YouTube izlenme oranı yüzde 43'e çıktı. Geleneksel yayınlar ise yüzde 36 bandında kaldı. 

Araştırma şirketi Nielsen tarafından yayınlanan verilere göre ABD'de YouTube üç aydır izlenme süresi bakımından ilk sırada yer alıyor. Avrupa ülkelerinde de benzer bir sonuç ortaya çıkıyor. Geleneksel yayıncılık yapan kanalların izlenmeleri her geçen gün düşüyor. 

Birleşik Krallık odaklı verileri de yayınlayan Ofcom'a göreyse YouTube, BBC televizyonu dışında televizyonda en çok izlenen yayınlara sahip. 

İlgili Konular: #youtube #televizyon #yayın akışı

