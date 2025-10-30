PlayStation Plus Essential için kasım ayında ücretsiz sunulacak oyunlar

Sony, PlayStation tarafı için bir hizmet sunuyor. PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üçe ayrılan bu abonelik sistemi için her ay ücretsiz oyunlar ekleniyor.

Kasım ayı için PlayStation Plus Essential'a eklenecek oyunlar da bu kapsamda belli oldu. Buna göre 3 Kasım'dan sonra PS4 ve PS5 için Stray ve Totally Accurate Battle Simulator gelecek. Yalnızca PS5 içinse EA Sports WRC 24 gelecek.

Daha önce ağustos ayında da PlayStation Plus Essential için Alan Wake 2, Goat Simulator 3 ve Cocoon gibi oyunlar eklenmişti.