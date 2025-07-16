PlayStation Plus'tan ağustos ayında kaldırılacak oyunlar açıklandı

PlayStation Plus Oyun Kataloğu'ndan ağustosta birçok oyun çıkıyor. Yani tüm zamanların en sevilen bazı oyunlarını oynamak için kısıtlı bir süre kaldı. Premium ve Ekstra üyelik abonelerine sunulan bir ayrıcalık olan PS Plus, düzenli olarak yeni oyunlar ve yeni çıkanlarla güncelleniyor.

HANGİ PLAYSTATION PLUS OYUNLARI AYRILIYOR?

Önümüzdeki ay, tüm zamanların en sevilen oyunlarından biri olan The Witcher 3: The Wild Hunt, ağustos ayının ortalarında Star Wars Jedi: Survivor kütüphaneden çıkacak.

14 Oyun ağustosta PlayStation Plus'tan çıkacak. Aktarıldığı kadarıyla oyunlar 15 Ağustos'a kadar aşama aşama platformdan ayrılacak. Peki PS Plus'tan hangi oyunlar çıkacak? İşte tam liste: