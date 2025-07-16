Google'ın haber sitelerinin trafiğine uyguladığı yeni darbe

Google'ın yapay zeka hakkında aldığı kararlar eleştirilmeye devam ediyor. Daha önce arama motoruna bir konu hakkında bir şeyler yazıldığı zaman ilk çıkan sonuç yapay zeka özetleri oluyordu. Bu, özellikle tıklanmalar ve izlenmeler ile kazanç sağlayan platformların kayıp yaşamasına neden olmuştu.

Haber platformlarının yaşadığı bu kayıp, özellikle bağımsız habercilik yapan kuruluşların daha çok etkilenmesine neden olmuştu.

Yeni bir düzenleme beklenirken, Google Keşfet'te yer alan haberler artık yapay zeka tarafından otomatik olarak özetleniyor. Yani, artık hiçbir siteye giriş yapmadan da haberlerin özetlerini okuyabilirsiniz. Ancak bu habercilik açısından oldukça sıkıntılı bir sürecin başlangıcı olarak da görülüyor.

Buradaki sistemde Google'ın yapay zekası, özetlerin oluşturulması için farklı kaynaklardan yararlanıyor. Hem iOS hem de Android uygulamasında yer alan bu yeni özetleme kullanıcılar tarafından hoş karşılanırken, haber üretiminde olanlar tarafından endişeyle karşılanıyor.

Öte yandan bu özetlerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu ve hatalar içerebileceği de özellikle belirtiliyor.

Haber özetleme altyapısı ilk olarak ABD'de kullanıma sunulurken, özelliğin yakında küresel olarak da sunulması bekleniyor.