PlayStation Plus’a eylülde hangi oyunlar ekleniyor?

Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:32

Güncelleme: 19.08.2024 - 16:32

Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. 2 oyun ücretsiz olarak 3 Eylül'den itibariyle kütüphaneye eklenebiliyor olacak.

EYLÜL AYINDA PLAYSTATION PLUS İÇİN ÜCRETSİZ SUNULAN OYUNLAR

Eylül ayında iki oyun ilk iki hafta içinde abonelere sunulacak. Buna göre 3 Eylül’de Harry Potter: Quidditch Champions, 17 Eylül'de ise PlayStation Plus Ekstra için Plucky Squire ücretsiz olarak erişime açılacak.

PlayStation Plus'a Ağustos ayında şu oyunlar dahil olmuştu: