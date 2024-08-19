PlayStation Plus’a eylülde hangi oyunlar ekleniyor?

Eylül ayında PlayStation Plus ve PlayStation Plus Ekstra kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:32
PlayStation Plus’a eylülde hangi oyunlar ekleniyor?
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Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. 2 oyun ücretsiz olarak 3 Eylül'den itibariyle kütüphaneye eklenebiliyor olacak. 

EYLÜL AYINDA PLAYSTATION PLUS İÇİN ÜCRETSİZ SUNULAN OYUNLAR

Eylül ayında iki oyun ilk iki hafta içinde abonelere sunulacak. Buna göre 3 Eylül’de Harry Potter: Quidditch Champions, 17 Eylül'de ise PlayStation Plus Ekstra için Plucky Squire ücretsiz olarak erişime açılacak. 

PlayStation Plus'a Ağustos ayında şu oyunlar dahil olmuştu:

  1. The Witcher 3: Wild Hunt – PS4, PS5
  2. Wild Hearts Standard Edition – PS5
  3. Cult of the Lamb – PS4, PS5
  4. Ride 5 – PS5
  5. Watch Dogs 2 – PS4
  6. Sword Art Online: Last Recollection – PS4, PS5
  7. Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4
  8. Sword Art Online: Alicization Lycoris – PS4
  9. Sword Art Online: Fatal Bullet – PS4
  10. Sword Art Online: Hollow Realization – PS4
  11. Vacation Simulator – PS VR2
  12. TimeSplitters – PS4, PS5
  13. TimeSplitters 2 – PS4, PS5
  14. TimeSplitters: Future Perfect – PS4, PS5
  15. Sword Art Online: Lost Song – PS4

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