PlayStation Plus’a eylülde hangi oyunlar ekleniyor?
Eylül ayında PlayStation Plus ve PlayStation Plus Ekstra kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.
Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. 2 oyun ücretsiz olarak 3 Eylül'den itibariyle kütüphaneye eklenebiliyor olacak.
EYLÜL AYINDA PLAYSTATION PLUS İÇİN ÜCRETSİZ SUNULAN OYUNLAR
Eylül ayında iki oyun ilk iki hafta içinde abonelere sunulacak. Buna göre 3 Eylül’de Harry Potter: Quidditch Champions, 17 Eylül'de ise PlayStation Plus Ekstra için Plucky Squire ücretsiz olarak erişime açılacak.
PlayStation Plus'a Ağustos ayında şu oyunlar dahil olmuştu:
- The Witcher 3: Wild Hunt – PS4, PS5
- Wild Hearts Standard Edition – PS5
- Cult of the Lamb – PS4, PS5
- Ride 5 – PS5
- Watch Dogs 2 – PS4
- Sword Art Online: Last Recollection – PS4, PS5
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4
- Sword Art Online: Alicization Lycoris – PS4
- Sword Art Online: Fatal Bullet – PS4
- Sword Art Online: Hollow Realization – PS4
- Vacation Simulator – PS VR2
- TimeSplitters – PS4, PS5
- TimeSplitters 2 – PS4, PS5
- TimeSplitters: Future Perfect – PS4, PS5
- Sword Art Online: Lost Song – PS4
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