Popüler olan içecek gerçekten de kilo verdiriyor olabilir m?

Yayınlanma: 06.09.2024 - 00:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 00:00

İnternette işe yarayan ve tamamen efsane olan zayıflama önerileri bulunuyor. Pek çok kişi şekeri kestiğinde, ekmek yemediğinde ya da porsiyonlarını küçülttüğünde zayıflıyor ancak TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarında farklı öneriler bulunuyor. Bunlardan biri de su, limon suyu ve chia tohumu gibi az malzemeye dayanan bir içecek oluyor.

CHIA TOHUMLU İÇECEK ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Chia tohumunun tok tuttuğu halihazırda biliniyor. Bazı uzmanlar sabah kalktığınızda sirkeli ya da limonlu su içmenin sindirime iyi geldiğini söylüyor. Bu öneriler dikkate alındığında hazırlanan ve internet ortamında popüler olan bu içecek gerçekten de zayıflamaya yardımcı olabilir mi?

Bilime göre limonlu chia tohumu suyunun kilo vermeye yardımcı olduğu iddiası o kadar da saçma olmayabilir.

Chia tohumları, sindirime yardımcı olan tokluk hissi yaratan ve kan şekerini düzenleyen lif açısından zengindir. Chia tohumlarındaki lif çoğunlukla çözünebilir, bu da midede jel benzeri bir madde oluşturarak sindirimi yavaşlatır. Bu nedenle, chia tohumlu limon suyu daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir, bu da iştahı ve genel kalori alımını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak hepsi bu kadar değil.

Bunun yanı sıra chia tohumları, kalp sağlığına uygun beslenmeyi de destekler. Chia tohumunda kalp sağlığı için faydalı olan omega-3 yağ asitlerinden zengin içerikler bulunuyor. Ayrıca kan basıncını düşürmeye, kan şekerini ve iltihabı azaltmaya, kolestrol seviyelerini dengelemeye, yardımcı olabileceğine dair kanıtlar da bulunuyor.

Antioksidanlar da dahil olmak üzere çok sayıda vitamin de içeren chia, diğer tahıllara kıyasla, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor gibi mineralleri de içeriyor.

Limon ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye, demir emilimini artırmaya yardımcı olurken ve sindirimi de destekler. C vitamini açısından zengin olan limon ve limon suyu, kan basıncını dengeler ve kolestrol seviyesini de düşürür.

Bu açılardan bakıldığında bu içecek sağlıklı sayılabilir ancak dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Chia tohumu yapısı gereği sıvıya maruz kaldığnıda jel kıvamını alıyor. Bu da boğulma tehlikesi yaratabilir. Kuru olarak yenilirse yemek borusunda şişebilir ve tıkanıklığa neden olabilir. Bu nedenle tüketilmeden önce en az 15 ya da 20 dakika sıvıda(su, süt ya da yoğurt) bekletilmesi gerekeyor.

Limonlu chia tohumu suyu içmeye başlarsanız ve bağırsağınız yüksek lifli bir diyete alışkın değilse, içeceğin kabızlık, ishal, şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi sindirim rahatsızlığına neden olabilir. Crohn hastalığı gibi iltihaplı bağırsak rahatsızlıkları olan kişiler limonlu chia suyu tüketmeden önce doktoruna danışabilir.

Ayrıca, chia tohumuyla hazırlanan herhangi bir şeyi tüketmek bazı ilaçlarla etkileşime neden olabilir. Örneğin, chia tohumları tüketmek kan basıncı ilaçlarının aktivitesini artırabilir ve bu da düşük kan basıncına yol açabilir.

Her şey göz önüne alındığında ölçülü tüketilen chia tohumu, oldukça faydalı olabilir. Limonlu chia tohumu içeceği size hitap etmiyorsa; puding ya da günlük olarak tükettiğiniz diğer tatlılar veya yemeklere katarak chia tohumunun faydalarından yararlanabilirsiniz.