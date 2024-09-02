Bilim insanları, dünyanın 'en güçlü' insanının 'şaşırtıcı' sırrını keşfetti

Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:27

Güncelleme: 02.09.2024 - 12:27

Bilim insanları, dünya sınıfı bir güç adamı ve ölü ağırlık şampiyonu Eddie Hall'ın gücünün sırrının, bacaklardaki üç uzun, ince kasdan kaynaklandığını keşfetti. Bu kaslar birlikte "çadır ipleri" kasları olarak biliniyor ve pelvis ile uyluğu stabil hale getirmek için çalışıyorlar.

Araştırmacılar, bu kasların -sartorius, gracilis ve semitendinosus- Hall'da, güç antrenmanı yapmayan erkeklere göre %140 ila %202 daha büyük olduğunu söyledi.

Loughborough Üniversitesi Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri Okulu'nda nöromüsküler performans profesörü Jonathan Folland, şunları kaydetti:

"Olağanüstü derecede güçlü biri olan Eddie Hall gibi birinin çok büyük kaslara sahip olacağını beklersiniz ve ona bakarak bunu bir nevi anlayabilirsiniz. Diz ve kalça genişletme ile ilgili büyük kasların en fazla gelişim göstereceğini bekliyorduk. Bu kaslar kesinlikle iyi gelişmişti, ancak en büyük kas gelişiminin uzun, ince 'çadır ipleri' kaslarında olduğunu görmek bizi şaşırttı. Bu kaslar bilimsel olarak çok az dikkat çektiği için, farklı görevlerde ne kadar önemli olduklarını gerçekten bilmiyoruz. Ancak onlarca yıldır ağır yükleri kaldırma ve taşıma konusunda çok başarılı olan birinde gerçekten çok iyi gelişmiş olduklarını bulmak gerçekten ilginçti. Bu kaslar, daha önce düşündüğümüzden çok daha fazla, çok ağır yükleri kaldırma ve taşıma için önemli.”

KAS SİSTEMİNDE ŞAŞIRTICI BULGULAR

2017'de "Dünya'nın En Güçlü Adamı" unvanını kazanan Hall, tarih boyunca gerçekleştirilen en ağır ölü ağırlık kaldırma rekorunu da elinde tutuyordu; 500kg ile bu rekor, 2020'de İzlanda'dan Hafthor Julius Bjornsson tarafından kırıldı.

Prof. Folland, "İnsanlar uygarlığın şafağından bu yana güç sporlarına ve güçlü adamlara ilgi duydu... Ancak Eddie Hall gibi insanları inceleyen bilimsel çalışma miktarı neredeyse sıfır" dedi.

Araştırmacılar, Hall'ı, Loughborough Üniversitesi'nde MRI taramaları ve ölü ağırlık yapmadan maksimum gücü test etmenin güvenilir bir yolu olan izometrik orta uyluk çekmeleri içeren bir dizi testte yer alması için davet etti. Amaçları, Hall gibi son derece güçlü atletlerden zayıf ve kırılgan olanlara kadar farklı popülasyonlarda insanların kaslarının ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anlamaktı.

Hall'ın sonuçları, elit atletler, düzenli olarak antrenman yapan kişiler ve antrenman yapmayan bireyler de dahil olmak üzere 200'den fazla kişiyle karşılaştırıldı. Applied Physiology Dergisi'nde yayımlanan bulgular, Hall'ın alt vücut kas kütlesinin antrenman yapmayan erkeklere göre neredeyse iki katı olduğunu ortaya koydu, uyluk önündeki quadriceps kasları ise iki kat daha büyüktü.

Araştırmacılar, Hall'ın baldır kaslarının antrenman yapmayan erkeklere göre %120 daha büyük olduğunu söyledi.

Quadriceps kaslarının iki kat daha büyük olmasına rağmen, quadriceps kaslarının bağlandığı ince esnek doku olan patella tendonunun sadece %30 daha büyük olduğunu bulan araştırmacılar, kalçayı büken kasların, antrenman yapmayan kişilere kıyasla sadece mütevazı bir gelişim gösterdiğini kaydetti.

Hall, “Kaslarınızın ve tendonlarınızın vücudumdan geçirdiğim güçlere nasıl tepki verdiğini öğrenmek gerçekten çok ilginç oldu” dedi.

Üniversitenin Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri Okulu'ndan Dr. Tom Balshaw, “Genel olarak, sonuçlar kas sisteminin ne kadar uyumlu olduğunu öneriyor, en büyük kas gelişimi Eddie'nin en çok eğittiği ve kullandığı kaslarda. Bu, hepimizin kas sistemimizi geliştirerek kaslarımızın işlevini ve performansını iyileştirebileceğimizi öne sürüyor” dedi.