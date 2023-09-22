Prime Video'ya reklamlı abonelik geliyor

Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:19

Güncelleme: 22.09.2023 - 15:19

Geçtiğimiz yıl Netflix ve Disney+'ın reklam destekli planlarını duyurmasının ardından Amazon, 2024 yılı başlarında Prime Video platformunda reklamları başlatma kararı aldı. Şirket, Prime üyelerine ek bir ücret karşılığında reklamsız bir deneyim sunmayı planlıyor.

Amazon, reklamların 2024 yılı başlarında ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'da kullanıma sunulacağını açıkladı. Fransa, İtalya, İspanya ve Meksika'daki Prime Video kullanıcıları ise reklamları daha sonraki bir tarihte görmeye başlayacaklar.

Amazon, reklam gösterme sıklığı konusunda saat başına dört dakika gibi daha az bir hedef belirlediğini duyurdu. Şirket, diğer geleneksel televizyon kanallarına göre daha az reklam göstererek kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememeyi hedefliyor.

Amazon, bu reklam hamlesiyle daha fazla içerik üretimi ve yatırımı yapma amacında olduğunu belirtti. Ayrıca, bu adımın Amazon'un genişleyen video hizmetleri portföyünün bir parçası olduğunu ve şirketin rekabetçi video akışı pazarında daha da büyümeyi amaçladığını vurguladı.

Amazon'un reklam destekli Prime Video planları, şirketin son yıllarda bir dizi hizmetinin fiyatlarını artırmasının ardından geldi. Bu hamle, şirketin gelir tablosunu çeşitlendirmeyi amaçlayan bir stratejinin bir parçası olarak görünüyor.