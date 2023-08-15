Amazon'un ürün incelemelerine yapay zeka dahil oldu

Amazon da üretken yapay zekayı ürün incelemelerinin özetlenmesi için kullanmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:42
Amazon'un ürün incelemelerine yapay zeka dahil oldu
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Amazon yapay zekayı sistemlerinde ve ürünlerinde halihazırda kullanıyor. Şimdi ise incelemeler tarafında kullanmaya başladı. Bu sayede kişiler bir ürünün incelemesine girdiğinde ürünün iyi ve kötü yönlerinin anlatıldığı upuzun olan bir incelemeyi özet halinde görebilecek. 

HİZMET HER ÜLKEDE VE ÜRÜNDE AKTİF DEĞİL

Satın alma sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak isteyen Amazon, üretken yapay zekayı incelemeleri özetlemek için devreye almış oldu.

ABD özelinde başlayan uygulama şu anda mobil taraftaki kullanıcılara sunuluyor. Kullanıma sunulan bu hizmet şu anda bütün ürünlerde değil ancak televizyonlar, kulaklıklar ve tabletler gibi teknolojik ürünlerle ve belirli modellerle sınırlı.


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