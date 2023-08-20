Amazon içerik üreticilerine video başına 25 dolar ödeme yapacak

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Amazon, TikTok tarzı videoların yayınlandığı 'Inspire' adlı bir bölüm duyurmuştu. Şirket alışveriş akışını güçlendirmek amacıyla Inspire'a video yükleyen içerik üreticilerine video başına 25 dolar teklif etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:02
Amazon içerik üreticilerine video başına 25 dolar ödeme yapacak
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Amazon, kendi TikTok tarzı alışveriş akışı olan 'Inspire'ı geçen aylarda duyurmuştu. Şirket Inspire'ı güçlendirmek ve daha fazla içerik üretmek amacıyla içerik üreticilerine video başına 25 dolar teklif etti. Ancak bu teklif, bazı içerik oluşturucular tarafından düşük bulundu.

Techcrunch'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Amazon, belirli içerik üreticilerine bir e-posta göndererek aynı kategorideki iki ya da daha fazla ürün içeren videolar oluşturmayı teklif etti. Şirket, bu girişimi toplam 35 bin video ile sınırlamayı ve içerik üreticilerine video başına 25 dolar ödeme yapmayı planlıyor. Ancak içerik oluşturucular, bu ödemenin düşük olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

Diğer bir yandan ise TikTok'ta e-ticaret faaliyetlerini geliştirmeye başladı. İlerleyen dönemlerde Amazon ve TikTok'un arasındaki rekabet daha da kızışacak gibi duruyor. 



Amazon TikTok Inspire

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