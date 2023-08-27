Prof. Dr. Naci Görür'den 'canlı fay' uyarısı: 'Alarm veriyoruz' diyerek açıkladı!

Yayınlanma: 27.08.2023 - 17:13

Güncelleme: 27.08.2023 - 17:14

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Görür, "Türkiye'deki deprem beklentim benim biraz daha değişti" diyerek dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Benim deprem beklentim biraz değişti. 6 Şubat depremlerini çok normal, rastgele herhangi bir levha içindeki bir fayın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım. Burada 3 levha bağıl olarak birbirlerine göre ciddi hareket yaptılar. En azından 7,5 metre. Bu levhaların bu boyutta hareket etmeleri onların yakın çevrelerindeki her şeyi etkiledi. Stres alanını değiştirdi. Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvet. Bu levha hareketleri her fayın içine o kayaları kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvveti yükledi."

"FAYLAR ERKEN HAREKETE GEÇEBİLİR"

Görür değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Depremin olduğu gün 'Hatay'a, Adana havzasına dikkat edin' dedik. 15 gün sonra Hatay'da 6.3 oldu. Adana'da bazı depremler oldu. Malatya'ya Elazığ tarafına dikkat edin dedik. Elazığ 2020'de deprem oluşturdu. Elazığ'da sorun görmüyorum. Hatta 'Adana, Kayseri, Sivas ve Bingöl'de deprem olursa şaşırmayın' dedim.

Doğu Anadolu'da stresi biriktirmiş, deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir. Doğu Anadolu Avrasya ile Arap Levhası arasında sıkışıyor. Ne kadar sıkışmak demek o kadar stres. Bu hemen deprem olacak demek değil. İşte stres yükleme bardaktaki son damla görevini göreceği faylarda depremi önceye çekmiş olabilir.

"ALARM VERİYORUZ"

Son olarak Kayseri'de yaşanan depreme rağmen kimilerinin "Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz" dediğini söyleyen Görür "Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. Üzerinde oturduğu fay 700 kilometre uzunluğunda. Bir fay depremi ne zaman oluşturur? Tekerrür periyodu dolarsa. 99 depremlerinden sonra biz bağırdık; 'Marmara tehlikede' diye. Çünkü 99 depremleri önemli ölçüde strese Marmara'nın altına yükledi. Normalde 99 depremleri olmasaydı depremi normal periyodunda bekleyecektik. Halbuki şimdi erkene çekti, onun için alarm veriyoruz" diye konuştu.