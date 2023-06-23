Psikolog yanıtladı: Neden zenginler tehlikeli seyahatler ister?

Yayınlanma: 23.06.2023 - 08:28

Güncelleme: 23.06.2023 - 08:28

Titanik batığını görmeye giden ancak kaybolan gözlem aracı Titan'daki 5 kişiden haber alınamıyordu. Sefer ücretinin kişi başı 250 bin dolar olması, zenginlerin neden böyle tehlikeli seyahatleri istediği sorusunu akıllara getirdi.

Zira Titanik batığını ziyaret etmenin yanı sıra Meksika'da büyük beyaz köpekbalıklarıyla yüzmek, Yeni Zelanda'da aktif yanardağın yanında gemiyle dolaşmak ve roketle uzaya gitmek gibi tehlikeli maceralar da tercih ediliyor.

Independent Türkçe'ye göre seyahat acentası yetkilileri, bu tür maceraların yeni deneyim arayışındaki cebi dolgun gezginler arasında giderek daha da popülerleştiğini söylüyor.

GÜNLÜK YAŞAMIN SIRADANLIĞINI KIRMAK İÇİN!

Harvardlı psikolog Ellen Langer, Insider'a zenginlerin büyük bir tehlikeye atılmak için para harcama isteğini bir nedeninin, "günlük yaşamlarının sıradan doğasını kırmak" olduğunu ifade etti:

Birçoğumuz yaşanmamış hayatlara hapsolmuş durumdayız ve çoğunlukla anın içinde değiliz. Tehlikeli bir şey yapmaksa anda olmayı gerektiriyor.

Langer, bu durumu "canlandırıcı" diye niteleyerek "Ne yazık ki bu insanların çoğu hayatlarını riske atmadan kolayca anda olabileceğini bilmiyor" ifadesini kullandı.

Lüks seyahat acentesi Knightsbridge Circle'ın genel müdürü Peter Anderson, New York Times'a "Dışarıda, heyecan peşinde koşmak ve övünmeye hak kazanmak için seyahatlerinin sınırlarını sürekli zorlayan inanılmaz pek çok insan var" diye konuştu:

Tipik tatil olarak gördükleri şeylere o kadar alışmışlar ki çoğu biraz riskli daha benzersiz deneyimler aramaya başlıyor.

Anderson, yakın zamanda bir müşterisinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı verdiği Güney Sudan'daki piramitleri ziyaret etmek istediğini söyledi.

Ne olmuştu?

5 kişiyi taşıyan turistik denizaltı, 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

ABD Sahil Güvenlik Birimi, Kanada ordusuna bağlı ekiplerin arama kurtarma çalışmaları da sonuç vermemişti.

Titan adlı derin deniz aracı, 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yapıyor.

Kayıp ekip, Britanyalı milyarder ve maceracı Hamish Harding, Pakistanlı işinsanı Shahzada Dawood ve Dawood'un oğlu Süleyman'ın yanı sıra OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush ve Fransız dalgıç pilotu Paul-Henri Nargeolet'ten oluşuyor.

Titan'daki oksijenin dün(22 Haziran) itibarıyla bittiği düşünülüyor.