Kocası kayıp denizaltıda olan kadının Titanik'le tuhaf bağı ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:12

Güncelleme: 22.06.2023 - 13:12

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, kocası da kayıp denizaltıda olan Wendy Rush'ın, Titanik'te boğulan New Yorklu zengin bir çiftin torunları olduğu belirtildi.

Daily Mail'in haberine göre, Rush'ın büyük anne ve babası Ida ve Isidor Straus, 1912 yılında yaşanan Titanik faciasında yaşamlarını yitirmişti.

FİLM GİBİ HİKAYE...

Habere göre Isidor, Macy's mağazasının kurucularından biriydi ve Ulusal Arşivlere göre çift, memleketleri Almanya'yı ziyaret ettikten sonra ABD'ye dönerken Titanik'e bindi. Straus'lar genellikle Alman gemileriyle seyahat etmelerine karşın, yeni hizmete giren Titanik'in sunduğu lüks onları cezbetmişti.

14 Nisan gecesi, Titanik buzdağına çarptıktan sonra Isidor ve Ida sekiz numaralı filikaya yönlendirildiler. Ancak Isidor, genç erkeklerin filikaya binmesinin engellendiğini gördüğü için filikaya binmeyi reddetti. Ida da eşiyle birlikte kalmayı tercih etti.

Bunun yerine hizmetçileri Ellen filikaya bindirildi ve Ida da kurtarılmayı beklerken sıcak tutması için ona kürklü vizon paltosunu verdi. Çift son olarak, bir dalga onları denize sürüklemeden önce güvertede el ele tutuşurken görüldü.

Isidor'un, sonraki çalışmalarda bulunan cesedi New York Woodlawn Mezarlığı'na gömüldü. Ida'nın cesedine ise hiçbir zaman ulaşılamadı.

NE OLMUŞTU?

Titanik batığına tur düzenleyen OceanGate şirketinin Titan adlı denizaltısı 18 Haziran'da, enkazı görüntülemek üzere dalış yapan beş kişiyle birlikte kayboldu.

Şirket CEO'su Stockton Rush ile birlikte denizaltıda bulunanların İngiliz milyarder Hamish Harding, Shahzada Dawood, oğlu Suleman ve Fransız dalgıç pilot Paul-Henri Nargeolet olduğu bildirildi.

Denizaltı 18 Haziran günü yerel saatle sabah 08:00'de suya indirildi. Saat 15:00'te su yüzüne çıkması bekleniyordu, ancak dalışın bir saat 45. dakikasında yüzeydeki gemi ile teması kesildi.

BBC'ye göre denizaltıdaki oksijenin 22 Haziran Perşembe günü sabah 06:00 sularında tükenmesi bekleniyor.