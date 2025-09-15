Qualcomm'dan Android telefon amiral gemisi işlemcisi yolda

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi Android taraftaki güçlü telefonlarda kullanılacak. İşlemci eylül ayı bitmeden tanıtılması beklenen Xiaomi 17 serisinde de kullanılacak. İşlemcinin 3 nm sürecinden çıktığı söyleniyor ancak ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 HANGİ CİHAZLARDA KULLANLACAK?

Resmi olarak açıklanmasa da Xiaomi 17 serisi dışında, Samsung Galaxy S26 serisinde ve OnePlus 15 modellerinde kullanılacağı konuşuluyor. Aynı zamanda Honor, ASUS ve Vivo gibi markaların da bu işlemciyi amiral gemisi cihazlarında kullanması bekleniyor.