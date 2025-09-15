Xiaomi yeni akıllı telefon serisi hakkında yeni bir açıklama yaptı

Akıllı telefon tarafında dikkat çeken Apple, iPhone 17 serisini kısa bir süre önce tanıttı. Xiaomi de bu serinin ardından normalde Xiaomi 16 serisini tanıtmayı planlıyordu ancak isimlendirmeyi 17'ye çekti.

Xiaomi, Apple ile benzer bir konumlandırmaya sahip olmak için böyle bir hamle yaptı.

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max modelleri Çin'de eylül ayının sonuna kadar tanıtılacak.

Xiaomi 17 Pro Max hakkında ortaya çıkan ayrıntılara göre telefonun arka kamera kurulumunda ekran da yer alacak.

Xiaomi 17 modeli ise yapılan sızıntılara göre 6.3 inç 1.5K LTPO 120Hz ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi kullanılacak ve 32 MP ön kamera bulunacak.Cihazda aynı zamanda 50 MP geniş açılı, 50 MP ultra geniş açılı ve 50 MP telefoto kameraları yer alabilir.