Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google'a yapay zeka özetleri sebebiyle ilk davası açıldı

Google'a yapay zeka özetleri sebebiyle ilk davası açıldı

15.09.2025 20:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Google'a yapay zeka özetleri sebebiyle ilk davası açıldı

Google, bir süre önce yapay zeka özetleri getirmişti. Medya organları ve yayıncılar bu sebeple trafiklerinin inanılmaz düştüğünü Google'a bildirmişti ancak şirket konu hakkında geri adım atmamıştı.

Google'ın yapay zeka özetleri kullanıcı tarafında arama yapmayı pratik ve kolay hale getirmiş olsa da yayıncı tarafında trafik düşüşüne sebep oldu. Kullanıcılar Google'da arama yaptıklarında karşılarına çoğunlukla yapay zekanın birkaç haber kaynağından özetlediği hap bilgilere ulaşıyor. 

Söz konusu durum sebebiyle daha küçük ve bağımsız habercilik yapan kurumlardan işten çıkarmalar dahi yapılmıştı. 

Google'a konu hakkında Rolling Stone dergisi ve The Hollywood Reporter'ın çatı şirketi olan Penske Media tarafından dava açıldı. Davanın sebebi ise burada yer alan içeriklerin Google tarafından izinsiz kullanıldığı ve bu sebeple de kullanıcı kaybına uğramaları.

Şirket, Google'ın sunduğu bu özetlerde haberlerin önemli kısımlarını vermesi sebebiyle kullanıcıların haberi okumak için siteye girmesinin önüne geçtiğini ve bu sebeple reklam ve abonelik gelirlerinin düşmesine neden olduğunu aktarıyor.

GOOGLE ÖZETLERİ YAYINCILARIN TIKLANMA ORANLARINI ÇOK BÜYÜK ORANDA DÜŞÜRDÜ

Diğer bir yandan Penske Media'nın iddiasına göre Google'ın haber yayıncılarının arama sonuçlarında çıkması için içeriklerini yapay zeka özetlerinde sunulmasına izin verilmesi şart koşuyor. Bu da tekelleşmenin farklı bir boyutu olarak gösteriliyor.

Image

Google'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Yapay zeka aramalarının kullanıcılar tarafıdan faydalı bulunduğunu vurgulayan şirket, bu sayede aramalar kısmını daha çok kullanılmaya başlandığını bile söyledi. Google, Penske Media'nın iddialarının asılsız olduğunu ve buna karşı kendilerini savunacaklarını aktardı. 

Daily Mail'in sahibi DMG Media konu hakkında daha önce bir açıklama yapmıştı. Yapay zeka özetlerinin gelmesiyle tıklanma oranları yüzde 89 oranında düşüş yaşamış.

Daha önce de New York Times, Washington Post gibi büyük trafiğe medya yayınları ciddi trafik kaybı yaşadıklarını duyurmuştu.

İlgili Konular: #google #arama motoru #google yapay zekası

İlgili Haberler

Çin, çip üreticisi Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor
Çin, çip üreticisi Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında başlattığı anti-tekel soruşturmasında, şirketin tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiğini tespit ederek daha ileri soruşturma yürütülmesine karar verdi.
Xiaomi yeni akıllı telefon serisi hakkında yeni bir açıklama yaptı
Xiaomi yeni akıllı telefon serisi hakkında yeni bir açıklama yaptı Xiaomi yeni telefon serisinde 16 numaralandırmasını atlayarak direkt Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max olmak üzere üç model tanıtacak.
Dünya’ya en çok benzeyen gezegen 40 ışık yılı uzakta bulundu
Dünya’ya en çok benzeyen gezegen 40 ışık yılı uzakta bulundu Bilim insanları, Dünya’ya en çok benzeyen gezegenin 40 ışık yılı uzakta bulunduğunu açıkladı.