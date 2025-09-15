Google'a yapay zeka özetleri sebebiyle ilk davası açıldı

Google'ın yapay zeka özetleri kullanıcı tarafında arama yapmayı pratik ve kolay hale getirmiş olsa da yayıncı tarafında trafik düşüşüne sebep oldu. Kullanıcılar Google'da arama yaptıklarında karşılarına çoğunlukla yapay zekanın birkaç haber kaynağından özetlediği hap bilgilere ulaşıyor.

Söz konusu durum sebebiyle daha küçük ve bağımsız habercilik yapan kurumlardan işten çıkarmalar dahi yapılmıştı.

Google'a konu hakkında Rolling Stone dergisi ve The Hollywood Reporter'ın çatı şirketi olan Penske Media tarafından dava açıldı. Davanın sebebi ise burada yer alan içeriklerin Google tarafından izinsiz kullanıldığı ve bu sebeple de kullanıcı kaybına uğramaları.

Şirket, Google'ın sunduğu bu özetlerde haberlerin önemli kısımlarını vermesi sebebiyle kullanıcıların haberi okumak için siteye girmesinin önüne geçtiğini ve bu sebeple reklam ve abonelik gelirlerinin düşmesine neden olduğunu aktarıyor.

GOOGLE ÖZETLERİ YAYINCILARIN TIKLANMA ORANLARINI ÇOK BÜYÜK ORANDA DÜŞÜRDÜ

Diğer bir yandan Penske Media'nın iddiasına göre Google'ın haber yayıncılarının arama sonuçlarında çıkması için içeriklerini yapay zeka özetlerinde sunulmasına izin verilmesi şart koşuyor. Bu da tekelleşmenin farklı bir boyutu olarak gösteriliyor.

Google'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Yapay zeka aramalarının kullanıcılar tarafıdan faydalı bulunduğunu vurgulayan şirket, bu sayede aramalar kısmını daha çok kullanılmaya başlandığını bile söyledi. Google, Penske Media'nın iddialarının asılsız olduğunu ve buna karşı kendilerini savunacaklarını aktardı.

Daily Mail'in sahibi DMG Media konu hakkında daha önce bir açıklama yapmıştı. Yapay zeka özetlerinin gelmesiyle tıklanma oranları yüzde 89 oranında düşüş yaşamış.

Daha önce de New York Times, Washington Post gibi büyük trafiğe medya yayınları ciddi trafik kaybı yaşadıklarını duyurmuştu.