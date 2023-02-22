Radon gazı nedir? Radon gazı deprem habercisi mi?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:23

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 19:23

Dünya Sağlık Örgütü metreküpte 100 bekerel üzerindeki radon gazı seviyesini zararlı kabul ediyor. Dünyada radon ölçümleri bilimsel amaçlı olarak radon jeokimyası, çevre mühendisliği çalışmalarında, uranyum aramalarında, yapısal jeoloji ve fay çalışmalarında, jeotermal ve yeraltı suyu çalışmalarında, deprem ve volkanik aktivite belirleme çalışmalarında uygulanıyor.

RADON GAZI NEDİR?

Simgesi Rn, atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan radon; renksiz, kokusuz, tatsız ve doğada bütünüyle radyoaktif bir gazdır. 1900'de F. E. Dorn tarafından bulundu.

RADON GAZI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Yeraltındaki uranyumlar uzun süreler sonra bozunarak radon gazı açığa çıkarır. Bu gaz, aynı şekilde yeraltında ki çatlaklardan yeryüzüne ulaşmak ister ve bazen insanların bodrum katları, kapalı spor ve yüzme salonlarında birikebilir. Bu yüzden bu tarz yer seviyesinden daha altta mekanların insan sağlığı için, iyi bir havalandırma sistemine ve radon gazı testine ihtiyacı vardır.

RADON GAZI VE DEPREM

Günümüzde radon gazı ölçümleri, depremlerin önceden berirlenmesi çalışmalarında en etkili ve en önemli metodlardan biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya bu metoda gerekli önemi vermişler ve büyük miktarda kaynak ayırmışlardır. Bu doğrultuda birçok radon ölçüm ağları oluşturmuşlardır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin depremlerin önceden belirlenmesi amacı ile sadece Parkfield, California bölgesinde 100’den fazla radon ölçüm istasyonları mevcuttur.