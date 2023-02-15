Sismik izolatör nedir? Sismik izolasyon ne işe yarar?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:36

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:36

Sismik izolatör, enerjiyi emecek ve bina üzerinde sönümleme tesiri oluşturacak formda icat edilmiştir. Bu sistem yapıya esneklik ve hareketin bir kısmını azaltır.

SİSMİK İZOLASYON NEDİR?

Sismik izolasyon; temel ve üstyapı arasına, yatay esnekliği yüksek, izolatör olarak da bilinen, kauçuk veya kayıcı yalıtım birimleri yerleştirilerek elde ediliyor. Bu sayede yapının yatayda salınım periyodu artarak, esnek hale geliyor. Böylece temel seviyesindeki yüksek frekanslı deprem titreşimleri yalıtılarak, depremin üstyapıya olan etkisi rahatlıkla dörtte veya beşte birine indirilebiliyor.

SİSMİK İZOLASYON NE İŞE YARAR?

Sismik izolatörler depremin hasarsız atlatılmasında önemli bir yer tutuyor. Binalar, kütle halinde yanal hareket kabiliyetine sahip oluyor, yıkılmıyor. Sismik izolatörler, zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlıyor. Depremin yüksek ivmesini sönümlüyor, ivmesini azaltıyorlar.