Realme 11 Pro+ 200 Megapiksel kamera ile geliyor

Realme'nin Realme 11 serisi akıllı telefonları 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bir etkinlik ile tanıtılacak. Yeni seri içerisinde yer alan Realme 11 Pro+ da 200 Megapiksel kamera yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:00
Realme 11 Pro+ 200 Megapiksel kamera ile geliyor
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğiyle Realme 11 serisini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Yeni seri içerisinde en dikkat çeken model ise kamerasından dolayı Realme 11 Pro+ oldu.

SUNİ DERİ İLE KAPLANACAK

Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre, Realme 11 Pro+ yuvarlatılmış köşelere sahip simetrik çerçeveli bir ekran ile geliyor. Arka kısımda ise büyük bir yuvarlak kamera ünitesine yerleştirilmiş LED flaşlı üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ayrıca cihazın arka kısmının beyaz suni deri ile kaplandığı görülüyor.

Alınan bilgilere göre, Realme 11 Pro+'nun, Mediatek Dimensity 7050 işlemcisinden güç alacak.

Akıllı telefon 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile gelecek. Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 işletim sisteminin yer aldığı cihazda 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunacak.

200 MEGAPİKSEL KAMERA

Cihazın arka tarafında 200 Megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HP3 ana kamera sensörü ve 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Telefonun ön tarafında ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası yer alacak. 

Realme 11 Pro+ hakkındaki tüm detaylar, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek tanıtım etkinliği sırasında resmi olarak açıklanacak. 


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