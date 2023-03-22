Parlak arka panelle uygun fiyatlı Realme 10T 5G tanıtıldı

Realme 10T 5G bir süredir bekleniyordu ve resmen tanıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:55
Parlak arka panelle uygun fiyatlı Realme 10T 5G tanıtıldı
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Realme daha önce iş birliği ile ortaya çıkan Coca-Cola Edition'ı tanıtmıştı. Şimdi ise uygun fiyatlı olan Realme 10T 5G modelini tanıttı. Telefonun ince bir gövdesi var ve arka panel parlak bir yüzeye sahip. İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı:

REALME 10T 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefon 6.6 inç FHD+ çözünürlüğünde 90Hz ekran yenileme hızına sahip 180Hz dokunmatik örneklem hızı sunuyor. Öte yandan IPS LCD bir panel bulunan cihazda kullanılan işlemci de MediaTek Dimensity 810. 

16 MP ön kamerası bulunan Realme 10T 5G'nin arkada da 50 MP+ 2 MP + 2 MP olmak üzere üç kamerası var. 

18W hızında şarj olabilen cihazın bataryası da artık bu segmentte standart olan 5.000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. 

Standart bir depolama sunulan telefonda 4 GB RAM+ 128 GB depolama alanı 203 dolardan ve 8 GB RAM+ 256 GB depolama olanına sahip versiyon 261 dolardan satışa çıkacak. 



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