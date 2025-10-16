Realme GT 8 Pro'da değiştirilebilir 'kamera modülü' yer alacak

Realme , yakında çıkacak olan Realme GT 8 Pro akıllı telefonunun tasarımını göstermiş oldu. Yapılan duyuruda telefonun modüler kamera özelliği dikkat çekiyor. Çıkarılabilir, değiştirilebilir ve özelleştirilebilir tasarıma sahip olacak telefon, ihtiyaçlara göre güncellenebilecek.

Realme GT 8 Pro, kullanıcıların kamerayı söküp takmasına ve değiştirmesine olanak tanıyan ilk mekanik modüler tasarımı sunuyor. Değiştirilebilir kamera modülü, cihaza birden fazla görünüm kazandırıyor. Modül, farklı şekil ve kaplamalarla değiştirilebiliyor. Kullanıcılar kare, yuvarlak ve robotik stilleri arasında geçiş yapabiliyor.

Realme GT 8 Pro Beyaz, Mavi ve Yeşil renklerde satışa sunulacak.

Telefonda 7000 nit maksimum parlaklık ve gelişmiş göz koruma özelliklerine sahip 2K 144Hz ekran yer alacak. Telefonda ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü de bulunuyor.

Realme GT 8 Pro, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden, 16 GB RAM'den ve R1 oyun ekranı çipinden alıyor. Cihaz, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 7000 mAh bataryayla geliyor.

Telefon 21 Ekim'de Çin'de piyasaya sürülecek.