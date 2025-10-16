Cumhuriyet Gazetesi Logo
Firefox, ücretsiz VPN hizmeti sunmaya hazırlanıyor

Firefox, ücretsiz VPN hizmeti sunmaya hazırlanıyor

16.10.2025 18:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Firefox, ücretsiz VPN hizmeti sunmaya hazırlanıyor

Mozilla Firefox için ücretsiz VPN hizmeti test edilmeye başlandı.

Popüler tarayıcılardan biri olan Mozilla Firefox için yeni bir hizmet test edilmeye başlandı. Ücretsiz VPN hizmeti vermek için testleri başlatan şirket, bu sayede daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. 

Şu anda beta testleri başlayan hizmetin hangi ülkelere sunulacağı henüz açıklanmadı ancak kısa bir süre içinde bazı test kullanıcılarına sunulacak. 

Image

Ücretsiz VPN hizmetinin, ücretli olarak sunulan Mozilla VPN'den farklı olarak tüm cihazlarda kullanılması değil, ana tarayıcıda kullanılması bekleniyor. 

İlgili Konular: #Mozilla Firefox #VPN #Ücretsiz VPN

İlgili Haberler

Burnumuz stres altındayken soğuyor
Burnumuz stres altındayken soğuyor Stresliyken burnumuzun soğuduğu ve bu değişimlerin termal görüntülerde bile görünencek kadar belirgin olduğu, bir araştırmada bulundu.
Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte M5 işlemcili MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro
Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte M5 işlemcili MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro Apple bir etkinlik yapmadan yeni cihazlarını tanıttı. M5 işlemcili yeni nesil MacBook Pro, iPad Pro ve yeni Vision Pro geldi.
Duygusal anılar beyne nasıl kazınıyor?
Duygusal anılar beyne nasıl kazınıyor? Araştırmaya göre astroglia ya da bir diğer adıyla astrosit adı verilen hücreler, anıların kalıcı hale gelmesinde beklenenden daha etkin bir rol oynuyor.