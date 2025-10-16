Firefox, ücretsiz VPN hizmeti sunmaya hazırlanıyor

Popüler tarayıcılardan biri olan Mozilla Firefox için yeni bir hizmet test edilmeye başlandı. Ücretsiz VPN hizmeti vermek için testleri başlatan şirket, bu sayede daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor.

Şu anda beta testleri başlayan hizmetin hangi ülkelere sunulacağı henüz açıklanmadı ancak kısa bir süre içinde bazı test kullanıcılarına sunulacak.

Ücretsiz VPN hizmetinin, ücretli olarak sunulan Mozilla VPN'den farklı olarak tüm cihazlarda kullanılması değil, ana tarayıcıda kullanılması bekleniyor.