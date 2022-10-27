Redmi Note 12 Pro performans testinde göründü

27 Ekim 2022 Perşembe, 13:55

Redmi Note 12 serisi bir süre sonra tanıtılacak. Bu nedenle etkinlik öncesi akıllı telefonlarla ilgili ortaya çıkan bilgilerin sayısında da bir artış var. Son olarak serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modeli performans testinde ortaya çıktı.

REDMI NOTE 12 PERFORMANS TESTİNE GİRDİ

Redmi Note 12 Pro, 22101316C model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 767, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 8 puan aldı. Bunun dışında cihazın işlemcisi ve RAM miktarı da belli oldu.

Shiftdelete.net'in haberine göre cihazda MediaTek Dimensity 1080 kullanılacak. TSMC’nin N6 6nm teknolojisi ile üretilen Dimensity 1080 işlemcide 2 adet 2.6GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise ARM Mali-G68 MC4 tercih ediliyor.

Akıllı telefon 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolamayla satışa çıkacak. Öte yandan OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Akıllı telefon 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolamayla satışa çıkacak. Öte yandan OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Redmi Note 12 Pro, 6.67 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED panele sahip olacak. Bu ekran, maksimum 900 nit parlaklığa ve 10 bit renk desteğine sahip olacak. Son olarak Dolby Vision, HDR10 ve HDR10+ gibi teknolojilerin de kullanıcılara sunulacağını belirtelim. Redmi Note 12 serisi bugün Çin’de tanıtılacak. İlerleyen dönemlerde ise globale gelecek.