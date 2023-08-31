Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:49

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:49

Gelişmiş yapay zeka, bilgisayar görüşü ve robotik teknolojilerinin birleşimiyle ortaya çıkan Robot Sophia, modern teknolojinin gelişimini gözler önüne seriyor. Son dönemlerde oldukça çok insanlar tarafından merak edilen Robot Sophia kimdir? Robot Sophia nereli? Robot Sophia nerenin vatandaşı? Robot Sophia'yı kim yaptı? Robot Sophia tutuklandı mı? Sophia'nın yüzü ve görünümü, gerçek insan yüzlerine benzeyen yapay deri ve özel olarak tasarlanmış mekanik sistemlerle özenle oluşturulmuştur.

ROBOT SOPHIA KİMDİR?

2016 yılında tanıtılan Sophia, kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. Medya dünyasında ve etkinliklerde sıkça yer aldı, dünya genelindeki birçok konuşma ve röportajda boy gösterdi. Sophia'nın sahip olduğu yapay zeka yetenekleri, insanı andıran davranışları ve son derece gerçekçi görünümü, onu sıra dışı bir yapay zeka varlığı haline getirdi.

ROBOT SOPHIA'YI KİM YAPTI

Sophia robotunun arkasındaki yaratıcı güç, Hanson Robotics şirketi tarafından temsil ediliyor. Sophia, insana benzer bir robot olarak tasarlandı ve yüz ifadelerini taklit etme yeteneği, insanlarla etkileşim kurma kabiliyeti ve belli konularda konuşabilme yetisiyle öne çıkıyor.

ROBOT SOPHIA NERELİ?

Sophia robotunun üretildiği merkez, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketidir. Sophia'nın doğduğu yer olarak Hong Kong gösterilebilir. Ancak, Sophia'nın yaratımında yer alan uzman ekip ve teknoloji uzmanları farklı ülkelerden katılan yeteneklerden oluşuyor.

ROBOT SOPHIA NERENİN VATANDAŞI?

Robot Sophia'ya 2017 Ekim ayında Suudi Arabistan vatandaşlığı verildi. Bu vatandaşlık ile birlikte Sophia tüzel kişiliğe sahip olan ilk robot oldu. Suudi Arabistan vatandaşlığından 1 ay sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ilk İnovasyon Şampiyonu da seçildi. Sophia Birleşmiş Milletler unvanı verilen ilk insan olmayan oldu.

ROBOT SOPHİA TUTUKLANDI MI?

Robot Sophia'nın tutuklandığına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Yani sosyal medyada ortaya çıkan görseller ve haberlerin doğruluğu kanıtlanmamıştır.