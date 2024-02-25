Robotik cerrahisiyle diz ve kalça kireçlenmesi daha hızlı iyileşiyor

Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:24

Güncelleme: 25.02.2024 - 10:24

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Fatih Karaaslan ve Prof. Dr. Mehmet Halıcı, "Güncel Bilgiler Işığında Robotik Diz Cerrahisi" Toplantısına katılarak deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen “Güncel Bilgiler Işığında Robotik Diz Cerrahisi Toplantısı Kayseri’de gerçekleştirildi. İç Anadolu Bölgesi’nden alanında uzman onlarca doktorun katıldığı toplantıya, Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Halıcı ve Prof. Dr. Fatih Karaaslan’da katıldı.

Robotik cerrahi ve yapay zeka ile diz ve kalça kireçlenmesi olan daha hızlı iyileştiğini kaydeden Prof. Dr. Fatih Karaaslan şunları söyleri:

“Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere bir yenisi de ortopedi ve travmatoloji alanında eklendi. Biz ortopedik cerrahlar diz ve kalça kireçlenmesi gibi hastalıklarda eğer ameliyat gerekiyorsa artık son teknoloji robotik cerrahi ve yapay zeka desteğiyle bu tip ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Bu yeniliklerin hasta lehine bir sürü avantajları var. Bunlardan bir tanesi hayata hızlıca adapte olması ve hızlı yara iyileşmesi. Dolayısıyla fizik tedavi süresi azalan hastalarda hızlıca normal yaşama dönme görüyoruz. Bu robotik cerrahi teknolojisi artık Kayseri’de de yapılabilir hale geldi. Türkiye’nin sayılı merkezlerinde yapılan bu robotik cerrahi işlemlerini Kayseri’de de bu ameliyatı yapan deneyimli ortopedist hocalarımızla hem tartışma hem de bilgi alışverişi yapmak adına hepsini Kayseri’de misafir ediyoruz”

Prof. Dr. Mehmet Halıcı ise, “Bu toplantıda amacımız yeni teknolojik gelişmelerden robotik sistemlerle diz ameliyatlarının yapılmasındaki incelikleri ve detayları özellikle bölgemizde var olan ortopedi hekimlerinin deneyimlerini artırmaktır. Bu konuda ulusal düzeyde en yetkin kişiler bugün toplantıya katılacaklar. Toplantının sadece ilimiz için değil, bölgemiz için çok verimli geçmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.