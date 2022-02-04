Rockstar Games resmen açıkladı: GTA 6 geliyor! İşte GTA VI ile ilgili açıklama
Rockstar, bugün yaptığı açıklamayla birlikte GTA 6'nın geleceğini resmen açıkladı. Şirket, GTA 6'nın geliştirme aşamasında olduğu duyuruldu.
Tüm dünyanın severek oynadığı (Grand Theft Auto) GTA serisinin yapımcısı Rockstar Games, bugün yaptığı bir açıklama ile hayranlarının yüzünü güldürdü.
Rockstar'ın resmi sitesindeki açıklamada, milyonların beklediği GTA 6'nın geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.
"AMACIMIZ DAHA İYİSİNİ SUNMAK"
Rockstar'ın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, şunlar söylendi:
"GTA V'in beklenmedik derecede uzun süreli olmasının ardından pek çoğunuzun yeni bir GTA oyunu hakkında bize sorular sorduğunun farkındayız. Ürettiğimiz her projede amacımız, bir önceki işimizin üzerine koyarak daha iyisini sizlere sunmak. Sizlere Grand Theft Auto serisinin yeni bir oyunu üzerinde çalıştığımızı söylemekten mutluluk duyuyoruz."
Bölyece, yıllardır beklenen yeni GTA oyununu resmen açıklamış oldu.
Serinin son oyunucu GTA V, 2013'te piyasa sürülmüştü.
Yine serinin sevilen oyunlarından GTA IV ise 2008 yılında piyasaya sürülmüş ve büyük başarı elde etmişti.
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