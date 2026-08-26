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Rockstar Games sessizliğini bozdu: 'GTA 6' sızıntısı sonrası resmi açıklama ve tarih geldi

Rockstar Games sessizliğini bozdu: 'GTA 6' sızıntısı sonrası resmi açıklama ve tarih geldi

26.08.2026 15:46:00
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Haber Merkezi
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Rockstar Games sessizliğini bozdu: 'GTA 6' sızıntısı sonrası resmi açıklama ve tarih geldi

Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) oynanış videolarının sızdırılmasının ardından Rockstar Games resmi bir açıklama yaptı. Sızıntıların kendileri için "kalp kırıcı" olduğunu belirten şirket, yarın yeni bir tanıtım videosu yayımlanacağını duyururken oyunun çıkış tarihine de işaret etti.
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Oyun dünyasında son dönemin en büyük krizlerinden biri haline gelen Grand Theft Auto VI (GTA 6) sızıntılarına ilişkin, geliştirici şirket Rockstar Games'ten beklenen resmi açıklama geldi. Şirket, yayımladığı bir metinle hem yaşanan süreci değerlendirdi hem de oyunculara yeni müjdeler verdi. 

Geçtiğimiz hafta yaşanan GTA 6 oynanış videoları sızıntısına dair sessizliğini bozan şirket, durumun tüm ekip için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti. Rockstar Games tarafından yapılan açıklamada, "Oyunun bu şekilde sızdırılması ekibimiz için kalp kırıcı oldu; bunca zaman sonra oyunu sizlere bu şekilde sunmayı kesinlikle planlamamıştık" ifadelerine yer verildi. 

Oyunun geliştirme sürecinde "neredeyse sona gelindiği" vurgulanan açıklamada, resmi detayları ve oynanış görüntülerini toplulukla paylaşmanın planlanandan daha uzun sürdüğü belirtilerek oyunculardan özür dilendi. 

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"BEKLENTİLERİ AŞMAYA KARARLIYIZ"

Sızıntıların yarattığı olumsuz havayı dağıtmak isteyen Rockstar Games, oyuncuları heyecanlandıracak iki önemli tarih paylaştı. Şirket, yarın oyunla ilgili "genişletilmiş bir bakış" (yeni bir tanıtım veya oynanış videosu) sunacakları için çok heyecanlı olduklarını duyurdu. 

Açıklamada ayrıca, sızıntılar nedeniyle bazı sürprizlerin (spoiler) bozulmuş olmasının talihsizlik olduğu ancak oyuncuların 19 Kasım'da oyunu bizzat deneyimlemek için biraz daha sabredeceklerini umdukları belirtildi. Rockstar, her zaman olduğu gibi beklentileri aşmaya ve oyuncuların hak ettiği seviyede bir oyun sunmaya kararlı olduklarının altını çizdi. 

Mesajın sonunda ise geçtiğimiz hafta boyunca destek mesajları gönderen topluluğa teşekkür edilerek, bu desteğin ekip için tahmin edilemeyecek kadar büyük bir anlam taşıdığı ifade edildi.  

İlgili Konular: #GTA #Rockstar Games #GTA 6

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