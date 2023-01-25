Rusya, 2030'a kadar yörüngeye 1.000'den fazla uydu yerleştirmeyi hedefliyor

Roscosmos, Rusya'nın yörüngede bulunan 200 civarındaki uydusunun sayısını 2030 yılına kadar en az 1.000'e yükseltmesi gerektiğini aktardı.

Xinhua
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:33
Rusya, 2030'a kadar yörüngeye 1.000'den fazla uydu yerleştirmeyi hedefliyor
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Uzayın keşfiyle ilgili bir etkinlikte konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Direktörü Yuri Borisov, bu artışı sağlayabilmek için yılda 250 uydunun ve sonra eskiyenlerin aşamalı olarak değiştirilmesi de dikkate alınarak 2030'a kadar yılda 300-350 uydunun üretilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

2028'E KADAR ERTELENDİ

Borisov, yörüngeye yerleştirilecek 1.000 uydunun, iletişim, Dünya'nın uzaktan algılanması, meteoroloji ve navigasyon gibi çeşitli amaçlara hizmet edeceğini kaydetti.

Rusya'nın 2027'de kendi yörünge istasyonunu kuracağını söyleyen Borisov, geçen yıl temmuz ayında Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 2024'ten sonra çekileceğini açıkladığını, ancak sonrasında olası tarihi 2028'e ertelediğini belirtti.


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