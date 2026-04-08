Rusya’daki yasakların ardından BiP uygulaması popülerleşiyor

Rusya’daki yasakların ardından BiP uygulaması popülerleşiyor

8.04.2026 17:33:00
Rusya’daki yasakların ardından BiP uygulaması popülerleşiyor

Rusya’da WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalara erişim engeli getirilmesinin ardından Turkcell’deki Türk mühendislerin geliştirdiği BiP uygulaması hızla popülerlik kazandı.

Son yıllarda özellikle Amerika ve Avrupa merkezli internet uygulamalarına yönelik kısıtlamalarını artıran Rusya’da son olarak WhatsApp’ın ardından Rusya merkezli Telegram’a da erişim kısıtlaması getirildi.

Rus yetkililer, söz konusu uygulamaların ülkedeki yasaları ihlal ettiğini belirtirken, yerli uygulamalar MAX ve VK gibi yerli platformlar öne çıkarılıyor.

Öte yandan, vatandaşlar ise devlet destekli olması gerekçesiyle MAX yerine farklı alternatif uygulama arayışına girdi.

Söz konusu yeni eğilimle birlikte Turkcell’in geliştirdiği BiP uygulaması, Rusya’daki App Store’da en çok indirilen uygulamalar arasında 16. sıraya, sosyal medya uygulamaları kategorisinde ise MAX’ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Rusya’da WhatsApp ve Telegram’ın yanı sıra X, Youtube ve Instagram gibi Batı merkezli sosyal medya platformlarına da erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, söz konusu platformlara erişmek için VPN hizmetleri kullanıyor.

