WhatsApp'a ücretli kanal abonelikleri geliyor

WhatsApp'ın kanallar altyapısı için geliştirildiği bulunan özellik platformu sosyal medya formuna kavuşturuyor. Meta'nın buradaki amacı WhatsApp'ta bulunan kanallar özelliğinin geliştirilerek kullanıcıların özel içeriklere ulaşmasını sağlamak.

Test aşaması başlayan özellik, kullanıcıların abone oldukları kanalları seçip ücret ödeyerek daha fazla içeriğe ulaşmasını sağlayacak.

Ücretsiz kanallar altyapısı korunacakken ücretli içerikler isteğe bağlı olacak. Bir kanalın kaç ücretli abonesi var bunun da görülmesi mümkün olacak.

Özelliğin ne zaman küresel olarak kullanıma açılacağı bilinmiyor.