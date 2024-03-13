Rusya'dan Google'a yeni bir ceza kesildi

Rusya'da mahkeme, YouTube’daki bazı içeriklere erişimi engellemediği için Google'a 4 milyon ruble (yaklaşık 44 bin dolar) para cezası verdi.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:12
Rusya'dan Google'a yeni bir ceza kesildi
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Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. YouTube’daki bazı yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022’de iflas süreci başlatmıştı.


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