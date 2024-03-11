Google'ın yeni ofisinde internet sorunları yaşanıyor

Google'ın 2022'de açılan Bay View binası teknolojik olarak gelişmişliği ile gündeme gelmişti. Ancak yeni bildirildiği kadarıyla Wi-Fi sorunları var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:09
Google'ın yeni ofisinde internet sorunları yaşanıyor
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Google'ın hem yeşil hem de teknolojik olarak oldukça gelişmiş olarak tanıtılan Bay View kampüsü birkaç gün önce Wi-Fi bağlantısında sorun yaşanmasıyla haber olmayı başardı. Reuters'ın aktardığına göre kampüs alanındaki yeni binada Wi-Fi sorunları yaşanıyor. Google çalışanları buna çözüm olarak bilgisayarlarına ethernet kablosu bile takıyor.

GOOGLE ÇALIŞANLARINA HAFTADA ÜÇ GÜN OFİSE DÖNME ZORUNLULUĞU GETİRMİŞTİ

Google, çalışanlarının itirazlarına rağmen, pandemi sonrasında çalışanlarına haftada üç gün ofise dönme zorunluluğu getirmişti. Buna rağmen yeni açılan kampüsün internet sorunu sebebiyle yöneticiler çalışanlarına Wi-Fi'nin daha iyi olduğu yerlere yönlendiriyor. 

Bay View binası, farklı bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra açık konseptli olarak tasarlandı. Güneş enerjisi, jeotermal enerji ve yağmur suyu tutma sistemleri kullanılarak doğa dostu olan bina için 229 sayfalık kitap da yazıldı. 


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