Rusya'dan 'yerli' hamle: Rus sitelerine yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 18:10

Güncelleme: 31.07.2023 - 20:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan karara göre, Rus sitelerine yabancı e-posta adresleriyle veya Google ve Apple ID gibi hizmetlerle kayıt yapılamayacak.

Onaylanan karara göre, Rus sitelerine artık yalnızca Rus e-posta adresleri, telefon numaraları, devlet hizmetleri üzerinden kayıt gerçekleştirilebilecek.