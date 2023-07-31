Rusya'dan 'yerli' hamle: Rus sitelerine yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı
Rusya lideri Putin, Rus internet sitelerine yabancı e-posta adresleriyle kayıt olunmasını yasaklayan kararı onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan karara göre, Rus sitelerine yabancı e-posta adresleriyle veya Google ve Apple ID gibi hizmetlerle kayıt yapılamayacak.
Onaylanan karara göre, Rus sitelerine artık yalnızca Rus e-posta adresleri, telefon numaraları, devlet hizmetleri üzerinden kayıt gerçekleştirilebilecek.
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