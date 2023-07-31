Rusya'dan 'yerli' hamle: Rus sitelerine yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı

Rusya lideri Putin, Rus internet sitelerine yabancı e-posta adresleriyle kayıt olunmasını yasaklayan kararı onayladı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 18:10
Rusya'dan 'yerli' hamle: Rus sitelerine yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan karara göre, Rus sitelerine yabancı e-posta adresleriyle veya Google ve Apple ID gibi hizmetlerle kayıt yapılamayacak.

Onaylanan karara göre, Rus sitelerine artık yalnızca Rus e-posta adresleri, telefon numaraları, devlet hizmetleri üzerinden kayıt gerçekleştirilebilecek.


Vladimir Putin internet Kayıt e-posta karar

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