Rüyalar kontrol edilebilir mi? Bu başlıkla kontrol edilebileceği iddia ediliyor

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:29

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:29

Yapay zeka şirketi Prophetic'in geliştirdiği Halo adındaki başlık, lüsid rüyaları kontrol etmeyi amaçlıyor. 2025'te piyasaya sürülecek başlığın etkileri ve güvenliği ise henüz belirsiz.

BU BAŞLIK İNSANLARIN UYKU ŞEKLİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Chip'in aktardığı bir haberde yapay zeka startup'ı, özel bir başlıkla rüyalarınızı kontrol etmeyi amaçlıyor. Prophetic şirketi, Halo başlığının insanların uyku şeklini değiştireceğini, lüsid rüyaları tetiklemelerine ve hatta kontrol etmelerine olanak sağlayacağını söylüyor.

Bu fikrin geçmişte reklamcılar tarafından bir şekilde keşfedilmiş olduğunu görmüştük. Hatta reklamcıların doğrudan rüyalarımıza reklam enjekte etme planlarını bile gördük. Neyse ki bu fikirden henüz bir şey çıkmadı, ancak Prophetic'in Halo lüsid rüya başlığı gibi bir şey bu konudaki durumu biraz değiştirebilir.

Başlığın 2025'te piyasaya sürülmesi planlanıyor ve Prophetic bunun beynin prefrontal korteksi ile çalışacağını iddia ediyor, bu da beyinde lüsid rüyaların farkında olan yer. Başlık, kullanıcıların ne zaman rüya gördüğünü tespit edip ardından titreşimli ultrason dalgaları kullanarak lüsid rüyaları tetikleyecek. Şirket bunun nasıl mümkün olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmamış olsa da başlığın halihazırda devam etmekte olan lüsid rüyaları stabilize etmesi amaçlanıyor.

Halo henüz ilk aşamalarında ve şirket beyin görüntüleme üzerine bir yıl sürecek bir çalışmayı tamamlayana kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını söylüyor. Prophetic, cihazın bilim insanlarının "hayatın en büyük sorularına cevap bulmalarına" yardımcı olabileceğini umuyor.

Yine de böyle bir başlığı kullanmakla ilgili bazı endişeler var. Birincisi, dış uyaranların lüsid rüyaları tetiklemesi durumunda neler olabileceğine dair herhangi bir bilgi yok. Bu, Halo cihazının kullanılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceği anlamına gelebilir. Ayrıca cihazın amaçlandığı gibi çalışmadığı anlamına da gelebilir. Bunu görmek için henüz çok erken.

Lüsid rüyaların uyku kalitesini nasıl etkilediği konusunda da endişeler var. Geçmişte yapılan araştırmalar bu tür rüyaları düşük uyku kalitesi, deliryum, kafa karışıklığı ve hatta halüsinasyonlarla ilişkilendirmişti. Bu nedenle, onları özellikle tetiklemek istemek biraz kötü bir fikir gibi görünüyor, çünkü berrak rüyalar genellikle neyin gerçek neyin gerçek olmadığı arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır.