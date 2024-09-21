Saatler, etiketler, anahtarlıklar, kolye uçları GPS uygulamaları çocukları anlık izliyor

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Çocuğunuz dışarıya çıkarken ya da okula giderken onu her an takip edeceğiniz teknolojik cihazlar da gün geçtikçe çeşitleniyor.

Yapay zekâ destekli GPS izleme cihazları ve araç takip uygulamaları, ailelere farklı seçenekler sunuyor. Bu teknolojiler ve uygulamalar sayesinde çocuklar okul servislerinde, toplu taşımada veya herhangi bir yerdeyken nerede oldukları anlık olarak takip edilebiliyor. GPS izleme, acil durum çağrıları ve güvenli alan belirleme gibi özelliklerle donatılan yeni nesil akıllı saatler, çocuklarınızın nerede olduğunu anında öğrenmenizi sağlıyor.

Çocuğunuz sadece evin yakınlarına çıkabiliyorsa birkaç yüz metrelik bir konum belirleyici işaretçi yeterli olabilir. Böylece, yürümeye başlayan çocuğunuz gözünüzün önünden ayrıldığında uzaktan kumandadaki düğmeye basabilirsiniz. İşaretçi ses çıkararak çocuğunuzun konumunu bulmanızı sağlar. Bazı modellerde, çocuğunuz uzaktan kumandada önceden belirlenmiş bir mesafenin dışına çıkarsa çalacak bir alarm ayarlayabilirsiniz.

GPS takip cihazı seçerken çocuğunuzun yaşını ve taşıyabileceği cihazların kapasitesini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Örneğin çocuğunuz 10 yaşın altındaysa elbette ona cep telefonu veremezsiniz. Bu durumda etiketler veya giyilebilir saatler en iyi seçenek. Ancak çocuklarınız cep telefonu taşıyacak kadar büyükse GPS alın.

7/24 YER TESPİTİ

Güvende olmak için etiketler, giyilebilir saatler ve hatta GPS uygulamaları gibi birden fazla koruma düzeyi kullanmak en iyisidir; böylece bir etiket veya saat kaybolsa bile uygulama çalışmaya devam eder. Çocuklara yönelik takip cihazları ve uygulamaları derledik.

APPLE AIRTAG: Konum gönderebilen yuvarlak ve küçük bir anahtarlığa benziyor. Apple AirTag Bluetooth ağı üzerinden çalışsa da geniş bir mesafe aralığına sahip. AirTag’i çocuğunuza, anahtarlığa, çantanıza, arabanıza takabilir ve 7/24 yerini tespit edebilirsiniz.

FLASHGET KIDS: GPS izleyicili bir ebeveyn kontrolü uygulamasıdır, çocuğunuzun telefonuna yükleyebilirsiniz. FlashGet Kids ile çocuğunuzun konumunu 7/24 her yerden bulabilirsiniz. Uygulama, çocuğunuzun telefonunu takip etmenizi, örneğin onun bildirimler almanızı, ekranını yansıtmanızı, kamera ve kameralarına erişmenizi sağlıyor.

ARVENTO KIDS: Bu uygulama ile servisteki öğrenciler, uzaktan anlık olarak gerçek zamanlı harita üzerinden takip edilebiliyor. Uygulamayla aracın hızı, açık adresi ve sürücü bilgileri de görülüyor. Uygulama üzerinden şikâyet ve talepler de bildirilebiliyor.

WIKY WATCH 4G: Çocuğunuz, okulda, parkta, serviste ya da nerede olursa olsun gerçek zamanlı konum bildiriyor. Tüm işletim sistemleriyle uyumlu çalışan saatin acil durumlarda tek tuşla SOS ve bas konuş tuşuyla anında sesli mesaj gönderme özellikleri de bulunuyor.

VITAKIDS: Servis kullanan öğrencilerin yolculuklarını anlık takip eden bu uygulama, 3 saniyede bir konum yeniliyor. Veliler, bu sistem üzerinden tek bir tuşla çocuğunun o gün okula gitmeyeceğini de servis şoförüne bildirebiliyor.

INSTAGRAM’DA GENÇ HESAP DÖNEMİ

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. “Genç hesapları” adı verilen uygulama kapsamında reşit olmayan kullanıcıların içeriklere erişimi ve diğer kullanıcılarla etkileşimleri sınırlandırılacak.

Yeni hesaplar, 17 Eylül’den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya’da yürürlüğe girdi. Yeni hesaplar, Avrupa Birliği’nde 2024’ün sonuna doğru yürürlüğe girecek. Meta yetkilileri, “genç hesapların” diğer ülkelerle birlikte Türkiye’de de ocak ayından itibaren kullanılmaya başlayacağını söyledi. Yeni önlemler kapsamında “genç hesap” kullanıcılarının hesapları otomatik gizli olacak. Böylece yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçiler paylaştıkları içerikleri görüp onlarla etkileşime geçebilecek. Aynı şekilde 18 yaş altı kullanıcılar yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabilecek. Instagram, bu uygulama ile ergenlerin “keşfet” ve “reels” alanlarında karşılarına çıkabilecek içerikleri de filtreleyecek. Böylece şiddet içerikleri ya da kozmetik ürün reklamları gibi “hassas içerikler” bu yaş grubunun karşısına daha az çıkacak.

‘KENDİ IŞIĞINI YANSITANLAR’A ÖDÜL

PhIlIps Lumea’nın düzenlediği törende spor, sanat, girişimcilik ve toplumsal fayda kategorilerinde, özgün tarzlarıyla ilham veren dokuz kişiye “Kendi Işığını Yansıtanlar” ödülleri verildi.

Spor kategorisinde yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, sanatta Deniz Sağdıç, girişimcilikte Ilgın Özdemir Yazgan, Mutlu Besin Kooperatifi Kurucusu Cennet Polat, toplumsal fayda kategorisinde BlindLook’un kurucusu Sadriye Görece, Kızlar Sahada kurucu ortakları Melis Abacıoğlu ve Kiraz Öcal ödüle değer görüldü.

Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sinan Kebapcı, “Bu ödüller, yalnızca bir başarı göstergesi değil, aynı zamanda kişisel gelişimin, özgüvenin ve ilhamın birer simgesi. Hayatın tüm zorluklarına rağmen, kendi yolunu bulmuş, kendi ışığını cesurca yansıtmış olan bu isimleri ödüllendirmek, bizim için mutluluk kaynağı” dedi.

SESLİ KİTAP 33 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Altınbaş Üniversitesi’nden Dr. öğretim üyesi Serdar Ay da dijitalleşmenin getirdiği değişimleri ve bu değişimlerin okuma davranışlarımız üzerindeki etkilerini paylaştığı değerlendirmede aynı zamanda sesli kitap pazarının hızla yükselişe geçtiğini söyledi.

Dijital okumanın popülerliği arttığını belirten Ay, “Spor yaparken veya seyahat ederken kitap dinlemek, dijital teknolojinin sunduğu yenilikçi faydalardan biri olarak dikkat çekiyor. Üstelik sesli kitap pazarı dünya genelinde hızla büyüyor. Yapılan tahminlere göre, 2030’da küresel sesli kitap pazarının 33.59 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyüme, dijital okuma alışkanlıklarının çeşitlenmesine önemli bir katkı sağlıyor” diye konuştu.

SEKTÖRDEN



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TRENDYOL, MediaCat tarafından yapılan Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması’nın e-ticaret kategorisinde ülkemizin en sevilen “lovemark”ı olarak seçildi.

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