Sahte Apple etkinliğini on binlerce kişi izledi!
Yeni geçen Apple etkinliği milyonlarca aktif kullanıcının YouTube'dan izlemesiyle sürdüğü sırada, sahte bir Apple etkinliği yayınında dolandırıcılık yapıldı.
Apple'ın ses getiren etkinliğinin ardından yeni bir skandal ortaya çıktı. YouTube üzerinden canlı yayın yapan Apple, yeni iPhone 14 serisini, Apple Watch'ları ve AirPods'u tanıttı. Dikkat çeken etkinlik devam ettiği sırada bir kişi yine YouTube üzerinden Apple etkinliğiymiş gibi görünen sahte bir kripto canlı yayını açtı. On binlerce insanı bu sahte canlı yayına çeken kişi, kripto dolandırıcılığı yaptı.
Apple etkinliğini perde olarak kullandı
Apple'ın Far Out etkinliğini bir paravan olarak kullanan kişi, YouTube üzerinden sahte bir etkinlik oluşturdu. Canlı yayının adını da 'Apple Crypto Event 2022' olarak seçen hesap, Apple CEO'su Tim Cook'un 2018 yılında CNN'e verdiği bir röportajdan kesitleri sunuyordu.
Söz konusu röportajda da 'kripto dolandırıcılığı'ndan bahsediliyordu. Yayın açıldıktan kısa bir süre sonra on binlerce kişiye ulaşmayı başardı. Bu sayede dolandırıcılık yapılmak için eklenen bağlantılara binlerce kişi tıklayarak, kripto sitesine yönlendirildi. Konu hakkında resmi kaynaklardan açıklama gelmezken, YouTube videoyu politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı.
Bu sahte Apple yayını tek değildi zira Apple Inc. adlı bir YouTube kanalının da sahte yayın yaptığı ortaya çıktı. Benzer şekilde buraya da eski bir röportaj ekleyen dolandırıcılar yayındaki kesitlerin konusunu metaverse olarak ayarlamış.
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