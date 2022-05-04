Sakinleştirici yastıkla anksiyete tedavisi

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Saarland Üniversitesi araştırmacısı Alice Haynes ve ekibi, 129 gönüllüye önce korku seviyelerini belirleyen bir anket formu doldurttu.

Daha sonra 45 katılımcı prototip yastığı sekiz dakikayı aşkın bir süre kucaklarken, 40 katılımcı meditasyon yaptı. Geriye kalan 44 kişi hiçbir şey yapmayan kontrol grubuydu.

Sonuçlar ilginçti: Nefes alıp veren yastığı kucaklamanın korkuyu gidermede tıpkı meditasyon kadar etkili olduğu görüldü. Kontrol grubundaki katılımcıların ise korku seviyesi testten sonra daha da yükseldi. 36 santimetre uzunluğundaki yastığın şişirilebilir bir bölmesi var, bu bölme bir pompa ve bir motorla bağlantılı. Yavaş soluk alıp verme çalışmaları, sinir sisteminin genelde rahatlama ve sindirimle ilintili bölgelerini etkinleştiriyor. Araştırmanın, sınav kaygısı yaşayan öğrencilere yardımcı olabileceği düşünülüyor.



