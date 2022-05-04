Sakinleştirici yastıkla anksiyete tedavisi
Saarland Üniversitesi araştırmacısı Alice Haynes, ekibiyle birlikte insan akciğeri gibi nefes alıp veren bir yastığın prototipini geliştirdi.
Saarland Üniversitesi araştırmacısı Alice Haynes ve ekibi, 129 gönüllüye önce korku seviyelerini belirleyen bir anket formu doldurttu.
Daha sonra 45 katılımcı prototip yastığı sekiz dakikayı aşkın bir süre kucaklarken, 40 katılımcı meditasyon yaptı. Geriye kalan 44 kişi hiçbir şey yapmayan kontrol grubuydu.
Sonuçlar ilginçti: Nefes alıp veren yastığı kucaklamanın korkuyu gidermede tıpkı meditasyon kadar etkili olduğu görüldü. Kontrol grubundaki katılımcıların ise korku seviyesi testten sonra daha da yükseldi. 36 santimetre uzunluğundaki yastığın şişirilebilir bir bölmesi var, bu bölme bir pompa ve bir motorla bağlantılı. Yavaş soluk alıp verme çalışmaları, sinir sisteminin genelde rahatlama ve sindirimle ilintili bölgelerini etkinleştiriyor. Araştırmanın, sınav kaygısı yaşayan öğrencilere yardımcı olabileceği düşünülüyor.
Video Haberler
- Dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
- Kaza yaptı, polise sarılıp bayramlaştı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Kanolanın ekim alanı 9 kat arttı
- Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- Hakaretin perde arkası
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- AKP-MHP oyları eridi!
- 'Seçimlerde manipülasyon' iddiası
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı