Salvador Dali, yapay zekayla hayata döndürüldü

Salvador Dali bir müzede yapay zeka ile buluşturuldu. Dali'nin sesiyle konuşan 'Ask Dali' ziyaretçilerin sorularını cevaplıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:47
Salvador Dali, yapay zekayla hayata döndürüldü
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Yapay zeka sanatın pek çok alanında kullanılırken, müzelere de taşındı. ABD'de bulunan Dali Müzesi için de kullanılan yapay zeka ünlü ressam Salvador Dali'nin sesinden müzeyi ziyaret edenlerin sorularının yanıtlanmasını sağlıyor. Ask Dali ismi verilen model, üretken yapay zekanın bir ürünü. 

SALVADOR DALI'NIN SESİNDEN CEVAPLANAN SORULAR

ChatGPT ile soruları cevaplayan üretken yapay zekaların çeşitleri epeyce arttı. Farklı alanlarda uzmanlaştırılan yapay zekalar ise kullanıcıların sorularına en 'doğal' ve 'iyi' cevabın verilmesini sağlıyor. 

Dali Müzesi'nde sunulan sistemde ise ziyaretçiler bir telefon yardımıyla yapay zekaya sorular soruyor. Burada tasarlanan telefon sanatçının 'ıstakoz telefon' heykelinden esinlenerek oluşturulmuş. Dali'nin sesiyle müzeyi ziyaret edenlerin sorularını cevaplayan sistem için tanıtım videosu da yayınlandı. Burada Dali'nin sesi taklit edilerken, İngilizcesine aksan dahi ekleniyor. 

Aktarıldığı kadarıyla yapay zeka modeli, Dali'nin röportajlarıyla eğitildi. Bu sayede sorulan sorulara Dali tarzında cevap verebiliyor. 

 


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