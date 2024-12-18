Samanyolu'nda yeni keşif! Birbirlerine çok yakınlar

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:04

Güncelleme: 18.12.2024 - 17:04

Samanyolu'nun ortasında bulunan ve "Sagittarius A" olarak adlandırılan süper kütleli karadeliğin etrafında iki yıldız saptayan bilim insanları, yıldızların kara deliğe yakınlığı nedeniyle şaşırdıklarını bildirdi.

ALIŞILMADIK BİR DURUM

Bilim insanları, Sagittarius A'ya bu kadar yakın olan yıldızların, süper kütleli karadeliğin yoğun çekim alanına rağmen varlıklarını sürdürebilmiş olmalarını "alışılmadık bir durum" olarak değerlendirdi.

Yıldızların yaklaşık 2,7 milyon yaşında olduğunu belirten bilim insanları, birbirlerinin yörüngesinde dönen bu iki yıldızın kendi aralarındaki mesafeye de dikkati çekti.

Araştırmacılar, yıldızların birbirine daha uzak olmaları halinde karadeliğin çekim gücü nedeniyle parçalanmış, daha yakın olmaları durumunda ise tek bir yıldız olarak birleşmiş olabileceklerini ifade etti.

Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden araştırmacı Florian Peissker, henüz zamanı bilinmese de iki yıldızın eninde sonunda birleşebileceğini ifade etti.

Araştırmanın makalesi "Nature Communications" dergisinde yayınlandı.