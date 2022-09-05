Samsung, Android 12L güncellemesini alacak iki modeli açıkladı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:02

Samsung güncelleme sunma konusunda Apple kadar destekleyici olmasa da katlanabilir cihazları için güncelleme yayımlama konusunda şu anda istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Z Fold 3 ve Z Flip 3 dışında, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip/5G ve Galaxy Fold‘un ilk versiyonuna güncellemenin sunulacağı bekleniyor.

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9To5Google’da yer alan habere göre Samsung kullanıcı deneyimini geliştirmek ve katlanabilir telefonlarını daha uzun süre kullanmaları için kullanıcılara bu güncelleme ile bazı yenilikler getirdi. Bu yenilikler arasında büyük ekranlı katlanabilir cihazlarına yenilenmiş bir görev çubuğu deneyimi sunması varken, çoklu görev modlarına hızlı bir şekilde başlatabilmek adına bir çift yeni hareket ve kapak ekranını kullanarak özçekim yapma özelliği gibi yenilikleri ekledi.

Öte yandan Galaxy Z Flip 3, One UI 4.1.1 ile kapak ekranında yer alan kontrollerden daha iyi faydalanmayı sağlamanın ötesinde hızlı ayarlar ve belirli kişiler için ‘doğrudan arayabilme’ gibi bir özelliği bünyesine ekliyor.