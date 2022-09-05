Steam’de en çok satan oyunların listesi belli oldu
Oyunseverlerin en sevdiği platformlardan biri olan Steam, geçen hafta en çok satan oyunların bir listesini yayımlandı.
Milyonlarca farklı oyunu bünyesinde barındıran Steam, Türkiye'den çok fazla kişiye hitap ediyor. Yeni çıkan oyunlarla da eklenince her hafta en çok indirilenler değişebiliyor. Steam üzerinde kullanıcılarla buluşan oyunlarla ilgili verileri paylaşan SteamDB, haftanın en çok indirilen oyunlarının listesini yayımladı.
İlk sırada geçen hafta da ilk sırada yer alan Valve’ın el konsolu Steam Deck bizleri karşılıyor. Öte yandan ikinci sırada Destiny 2: Lightfall + Annual Pass yer aldı. Oyunun 28 Şubat 2023 tarihinde çıkması bekleniyor olsa da oyunseverler 5 ay beklemeyi göze almış durumda.
Listenin üçüncü sırasında F1 Manager 2022 yer alırken, geçen aylarda oynanmaya açılan Marvel’s Spider-Man Remastered ise dördüncü kendine yer buldu. Diğer bir yandan yaklaşık 3 yıl önce Steam üzerinden sunulan Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition, beşinci sırada en çok indirilen oyunlar arasında yer alıyor.
Steam'de en çok indirilen oyunlar listesinin devamı ise şu şekilde ilerliyor:
Dead by Daylight-Resident Evil: PROJECT W Chapter
Cult of the Lamb
Titanfall 2
Hogwarts Legancy
Red Dead Redemption 2
Steam’de geçen hafta en çok satılanlar da şu şekilde sıralandı:
Steam Deck
Destiny 2: Lightfall + Annual Pass
F1 Manager 2022
Marvel’s Spider-Man Remastered
Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition
Dead by Daylight – Resident Evil: PROJECT W Chapter
Cult of the Lamb
Titanfall 2
Hogwarts Legacy
Red Dead Redemption 2
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