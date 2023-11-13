Samsung Android 14 gelecek telefonlarının listesini açıkladı
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung yeni işletim sistemi arayüzünü getireceği telefonları açıkladı.
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Android 14 alacak telefonları açıkladı. Firma daha önce Galaxy S23 serisine Android 14 getirmişti. Şimdi ise 30 başka telefona beş hafta içerisinde gelecek.
İşte tahmini çıkış tarihleriyle birlikte tam liste:
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