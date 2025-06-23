Samsung, Apple'ın yolundan gidiyor

Samsung'un bazı yapay zeka özelliklerini ücretli olarak sunmaya başlayacağı söyleniyor. Bu da Apple'ın ücretsiz sunması beklenen uygulamalarını ücretli sunmasına benziyor. Aktarılana göre Samsung'un sağlık uygulaması premium abonelik katmanı eklemeyi değerlendiriyor.

Daha önce giyilebilir cihazlar üreten şirketlerden biri olan Garmin, sağlık uygulamalarına ücretli abonelik sistemi getirmişti. Bu hamlenin tepki çekmesinin ardından Samsung'un da benzer bir sistemi getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Samsung'un bu durumu henüz tamamen hayata geçirmediği ancak kullanıcı bildirimleri ve pazar dinamiklerinin dikkate alınacağı söyleniyor.

Samsung'un ücretli sunmayı planladığı özellikler henüz bilinmiyor.