Samsung, Apple'ı yakalamaya başladı! Puanı yükseldi

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:22

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:22

Uzun yıllardır ABD başta olmak üzere pek çok ülkede müşteri memnuniyeti sıralamasında en üstlerde yer alan Apple'a artık ABD özelinde bir rakip var: Samsung.

Samsung kişisel bilgisayar tarafında müşteri memnuniyeti açışından Apple ile aynı puanı yakaladı.

APPLE MÜŞTERİLERİNİN MEMNUNİYETİNİ SAMSUNG DA YAKALADI

Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi(ACSI) her yıl ABD'deki tüketici elektroniği pazarını inceliyor ve bir rapor paylaşıyor. Ürün kategorilerinin ayrı ayrı değerlendirildiği incelemede, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarları kapsayan kişisel bilgisayarlar kategorisinde bu yıl Samsung'un öne çıktığı görüldü.

Samsung kişisel bilgisayar memnuniyetinde 83 puan alarak Apple ile aynı kulvarda sıralandı.

Burada kullanıcıların Samsung'un Galaxy Tab tableti başta olmak üzere, Galaxy Book gibi cihazlarından en az Apple'ın iPad, MacBook ve iMac cihazları kadar memnun oldukları sonucu ortaya çıkıyor.

Yapılan sıralamada Dell ve HP 81 puanla ikinci olmuşlar. Acer ise 78 puanla üçüncü sırada yer alıyor.